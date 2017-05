Ricardo Soares: "No final da época não serei mais treinador do Chaves"

O treinador revelou no final do jogo com o Estoril que manteve uma conversa com o presidente do clube sobre o futuro, garantindo que a decisão partiu dele e que a tomou para bem de todas as partes

Ricardo Soares não vai continuar no Chaves. O treinador confirmou na primeira pessoa que ia mesmo abandonar o clube, após a derrota na "Amoreira". "Sim, confirmo. No final desta época não serei mais treinador do Desportivo de Chaves. É um excelente clube, com excelentes adeptos e que me proporcionou trabalhar na I Liga. Estarei eternamente grato. Acabo por não ficar fruto de uma decisão minha, que conversei com o presidente. Custou tomar esta decisão, mas entendi que era o melhor para mim e para o clube."

Análise ao jogo: "Acho que foi um bom jogo, com duas equipas que jogaram o jogo pelo jogo e a querer disputar a vitória. Tivemos oportunidades para fazer o 2-0, algo que não aconteceu por mérito do guarda-redes do Estoril. É certo que o Estoril lutou e também teve mérito, mas o resultado é claramente injusto.

Quatro desaires nos últimos cinco jogos: Toda a gente tem visto o Chaves a jogar. Temos jogado com qualidade, com situações claras de golos e temos sido melhores em alguns desses jogos, mas as equipas passam por momentos destes. Há um conjunto de equipas a passar pelo mesmo. Perder quatro jogos seguidos não é assim tão anormal na I Liga. Não corresponde ao que temos produzido, mas é futebol. Quando não se ganha há sempre alguma falta de confiança.

Apoio do adeptos apesar da má fase:] O Desportivo é um clube enorme, tem adeptos fantásticos, coerentes e inteligentes. Gostam de ver a equipa a trabalhar e a lutar ate à exaustão pela vitória. Estou mais triste por eles por causa disso. Eles têm sido pacientes e não nos podemos esquecer que o Chaves estava na II Liga na última temporada e esta época é meritória.