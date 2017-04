Tonel: "O Abel já era treinador quando ainda jogava..."

O antigo central considera que o Braga fez uma aposta acertada e que Abel "vai chegar a outros patamares"

Tonel pendurou as botas no final da época passada colocando um ponto final a uma longa carreira repleta de sucessos e de amizades. Uma delas, porventura uma das fortes e íntimas, foi com Abel, alicerçada nos quatro anos que passaram no Sporting. O ex-central de 37 anos está encantado com o novo desafio do amigo e lembra, a O JOGO online, a apetência de Abel para o fato e gravata.

"Com o aproximar do final da carreira, o Abel já tinha um discurso de treinador e, por vezes, dizia-nos coisas deste género: "Agora põe-te na pele do treinador e não achas que seria melhor fazer como ele nos pede? Já falava com outra mentalidade, com outra visão e responsabilidade. Tinha a certeza que no futuro ele iria treinar porque as suas ideias eram definidas e bem concretas."

"Quatro anos no mesmo quarto": "Falamos regularmente e sei o que ele está a passar e a sentir. Estou muito feliz por ele. Estivemos quatro anos juntos no Sporting, partilhámos sempre o mesmo quarto. O Abel é de Braga, eu sou de Santa Maria da Feira, e essa proximidade geográfica também fazia com que viajássemos juntos e criássemos uma relação de amizade e familiar. E ele merece esta alegria, não só pelas qualidades enquanto treinador mas, e também, pelo excelente ser humano que é."

"Tem pernas para se afirmar": "Saindo o treinador do Braga, o Abel era a melhor a opção para ocupar o cargo técnico; ele que já deu todas as provas nesse sentido. Apresenta um trabalho sólido e não duvido que é uma boa aposta. Ele tem pernas para se afirmar e poder até chegar a outros patamares."