Sem quarto lugar, Braga avança com o plano B

A quinta ou a sexta posição no campeonato vai obrigar a equipa de Abel a realizar duas pré-eliminatórias para chegar à Liga Europa

A perda definitiva do quarto lugar do campeonato para o V. Guimarães (carece apenas de formalização nas próximas três jornadas) é mais do que uma questão de rivalidade entre os adeptos dos dois clubes. Neste caso, ficar atrás do rival do Minho terá várias consequências, capazes até de condicionar a próxima época. Ao contrário do que tem acontecido nos anos mais recentes, desta vez, e por estar na iminência de deixar fugir o quarto lugar, a equipa de Abel Ferreira será obrigada a ultrapassar duas pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga Europa, a primeira das quais com o arranque marcado para 27 de julho (a segunda mão será a 3 de agosto, enquanto a última pré-eliminatória vai jogar-se a 17 e 24 de agosto).

Devido a isso, a pré-época do Braga vai ter de começar cerca de duas semanas mais cedo do que é normal, havendo ainda o risco, para a SAD, de, em caso de eliminação, perder uma boa fatia das receitas das últimas épocas: o prémio monetário pela participação na fase de grupos da Liga Europa é de 2,4 milhões de euros, ao qual acresce sempre outras receitas diretas ou indiretas (prémios de vitórias e empates, receitas de bilheteira, direitos televisivos, valorização dos jogadores...).

Com o V. Guimarães confortavelmente instalado no quarto lugar (tem oito pontos para gerir em nove possíveis), para o Braga é, nesta altura, indiferente, em termos concretos, ficar em quinto ou sexto lugar no campeonato, uma vez que ambas as posições obrigam à disputa de duas pré-eliminatórias. Apesar de tudo, há um aspeto positivo para os arsenalistas: está desde já garantido que o Braga será cabeça de série tanto no sorteio da primeira pré-eliminatória como, em caso de sucesso, no sorteio para a segunda. Isto porque o Braga ocupa, atualmente, o 55.º lugar no ranking de clubes da UEFA, estando até à frente do Sporting (os leões ocupam a 57.ª posição, Benfica é nono e FC Porto 13.º).