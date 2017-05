Pedro Neto: a aposta de Abel que recusou o Barcelona

epois de ter trabalhado com Abel Ferreira na equipa B, o internacional sub-17 português foi promovido no início desta semana ao plantel principal. Esta sexta-feira já estará em Moreira de Cónegos.

No dia 15 de março, o jornal espanhol "Sport" dedicou uma página a Pedro Neto para anunciar a chegada do jogador ao clube catalão na próxima época. Chamaram-lhe "projeto de jogador de top", algo que há muito já tinha sido detetado pelos responsáveis do Braga, sobretudo Abel Ferreira. O treinador, que o convocou para o jogo de hoje em Moreira de Cónegos, é um dos principais admiradores do jovem extremo, ao ponto de, no início desta época, e numa altura em que Pedro Neto tinha apenas 16 anos (completou 17 a 9 de março), o ter chamado por diversas vezes à equipa B. A estrutura arsenalista manteve o jogador a competir nos sub-17, mesmo que as presenças nos treinos da formação secundárias se tenham repetido ao longo do ano.

Nas últimas semanas, a saída para o Barcelona esteve mesmo iminente, mas António Salvador conseguiu convencer o jogador - e o pai, peça fundamental no processo - a prolongar o contrato com o Braga até junho de 2020, com uma opção de prolongamento, a ser acionada na maioridade do jogador, até ao final da época de 2022/23. Ao contrato de longa duração, Salvador acrescentou-lhe ainda uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Agora, uma semana depois de ter começado a trabalhar com o plantel principal, o extremo foi convocado pela primeira vez por Abel Ferreira.

Mas, afinal, quem é Pedro Neto? O menino que recusou o Barcelona é filho de Pedro Neto, antigo hoquista do Vianense, e sobrinho de Sérgio Lomba, ex-jogador de Gil Vicente, V. Guimarães, Penafiel e Moreirense. Natural de Viana de Castelo, praticou futebol e hóquei em patins até aos 13 anos, altura em que foi convidado a assinar pelo Braga. "Tive de optar e levar o futebol mais a sério, não dava mais para conciliar", admitiu recentemente o jogador, que se estreou na seleção nacional de sub-17 no passado mês de outubro. Admirador confesso de Bernardo Silva - há muitas sinais comuns na forma de jogar dos dois -, Pedro Neto foi conquistando Abel Ferreira pelas qualidades futebolísticas, mas, sobretudo, pela maturidade que apresenta em campo e fora dele. Hoje, Pedro Neto terá a oportunidade de se juntar pela primeira vez aos "grandes", cumprindo o "sonho" de chegar à equipa principal, provavelmente mais cedo do que o esperado.