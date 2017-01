Paulinho quase fechado e elogiado por Jorge Simão

As negociações entre o Braga e o Chaves estão bastante adiantadas, prevendo-se para breve um acordo. O passe seguinte dos minhotos será acertar as condições salariais com o jogador de 25 anos. Jorge Simão conhece-o bem e não poupa nos elogios.

Imprescindível no muro defensivo do Chaves e já com cinco épocas de experiência na I Liga, Paulinho deverá mudar-se para o Braga. Na análise que fez ao plantel, Jorge Simão percebeu que faltam opções para os corredores da defesa e recomendou a contratação do lateral-direito, que já estava no radar antes da transferência do treinador. As negociações entre os dois clubes decorrem há alguns dias e o acordo está para breve, podendo o negócio fazer-se por 350 mil euros, o valor da cláusula estipulada no passe do jogador, partilhado pelo U. Madeira e pelo Chaves (com maior percentagem), ou até por menos caso os transmontanos prescindam de uma parte do encaixe em função da cedência de jogadores.

O cenário de empréstimo de jogadores está de pé desde que Battaglia foi resgatado pelo Braga, sendo os médios Pedro Tiba e Bakic as preferências do Chaves, numa altura em que Sérgio Oliveira descarta deixar o FC Porto nas mesmas circunstâncias. São desejos complicados: Pedro Tiba é do inteiro agrado de Jorge Simão e tem feito parte das primeiras escolhas do treinador para o meio-campo dos bracarenses; já o internacional montenegrino, que nem sequer foi convocado para o jogo com Rio Ave, tem clubes estrangeiros interessados, que poderão amenizar ou até superar o investimento que implicou a sua contratação.

Produto da formação do FC Porto, Paulinho será concorrente direto de Baiano na direita da defesa, o que permitirá a Marcelo Goiano fixar-se, em definitivo, como lateral-esquerdo em vez de funcionar como solução múltipla para as duas alas. Apesar de ser adepto de planteis curtos, Jorge Simão pretende ter à disposição duas opções para cada posição e, nessa medida, Djavan só reconquistará a titularidade quando estiver melhor do que Goiano e não quando este for chamado a prestar serviço no polo oposto. Os hábitos vão mudar, mas o Braga ainda tem pormenores por acertar com o Chaves, sabendo de antemão que Paulinho será mais fácil de assegurar do que o médio-defensivo brasileiro Rafael Assis, igualmente desejado. Alcançado o acordo, os minhotos terão caminho livre para negociar diretamente com o jogador português de 25 anos.

Na conferência de antevisão ao jogo com o Covilhã, para a Taça da Liga, Jorge Simão deixou grandes elogios a Paulinho. "Digo dele o mesmo que digo de todos os jogadores que aprecio: o Paulinho é um bom jogador. Se vamos avançar para ele, não se pode inferir nada. Já o disse o mesmo do Assis. O Paulinho é um belíssimo jogador e não há mais nada a acrescentar. Se faltam laterais? Estamos num processo de avaliação permanente. A cada dia que passa, vamos aclarando ideias em relação aos jogadores que temos e a quem pode entrar. Nesta altura, não há nada de novo", disse, questionado sobre o tema.