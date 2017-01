Jorge Simão: "Quero jogadores que se sacrifiquem pela equipa"

Na antevisão da visita ao Marítimo, para a Taça da Liga, Jorge Simão falou de um jogo decisivo e da filosofia coletiva que quer ver implementada no Braga.

Sobre o Marítimo: "O Marítimo saiu vencedor do último jogo com o Braga, tem garantido uma soma considerável de pontos e conseguido uma boa recuperação no campeonato. É uma equipa sólida, consistente, com um onze base bem definido, ao contrário do que acontece atualmente connosco. Mas acho importante dizer uma coisa: independentemente dos que vão estar, é fundamental contar com os jogadores que querem jogar, ganhar, jogadores com carácter e que se querem sacrificar em prol da equipa".

Exibição com o Nacional: "Não, não foi uma desilusão. Claramente não foi. Cheguei a este clube extremamente motivado, sabia ao que vinha, o contexto, as dificuldades, os obstáculos, e estou aqui de corpo e alma para encontrar soluções. Sinto-me motivado para chegar à final-four da Taça da Liga e atingir a meta dos 65 pontos no campeonato."

Sobre Battaglia: "Não o vou comparar com os outros médios do plantel. O Battaglia é um jogador que pode transportar o jogo para a frente, através do passe ou da passada larga que ele tem. Acrescenta qualidade e consegue ligar as diferentes fases do jogo. Já era um jogador do clube e aproveitou bem a passagem pelos outros clubes para crescer e cimentar a posição no campeonato português, merecendo agora o regresso a Braga."