Jorge Simão parte e ascende Abel Ferreira

Saída de Jorge Simão está consumada. O treinador colocou o lugar à disposição e António Salvador resolveu antecipar a substituição. A promoção de Abel Ferreira será anunciada ainda nesta quarta-feira

Chegou ao fim a passagem de Jorge Simão por Braga e está por horas o anúncio da promoção de Abel Ferreira, o técnico da equipa B que chegou a comandar a formação principal, de forma interina, logo após a saída de José Peseiro, ficando associado a uma vitória contra o Sporting, em Alvalade. A derrota com o Paços de Ferreira tornou insustentável a situação de Simão, já fragilizado pela ultrapassagem do rival V. Guimarães na classificação, e a saída consumou-se, conforme transmitiu o clube no seu site oficial. Na ressaca da última jornada do campeonato, o treinador colocou o lugar à disposição e o presidente António Salvador já não insistiu na sua continuidade, tendo-lhe comunicado que seria irreversível a rescisão do contrato, que ainda seria válido por mais uma época, depois de ter projetado uma troca somente no final da época.

A ascensão de Abel Ferreira terá por isso efeitos imediatos, tudo apontando para que o vínculo do jovem técnico de 38 anos seja revisto, ele que chegou a renovar já nesta temporada por mais dois anos. "Foi uma prova de confiança do presidente quando a equipa estava a lutar na linha de água e eu e a minha equipa técnica assinámos em dezembro um contrato por mais duas épocas para continuarmos a liderar a equipa B", revelou o técnico ainda neste mês, no final da vitória dos bês sobre o Portimonense (2-1), da 36.ª jornada da II Liga. Ex-jogador do V. Guimarães, Braga e Sporting, Abel iniciou a carreira de treinador ao comando dos juniores do Sporting em 2011, transitando dois anos depois para a equipa B dos leões. Após a eleição de Bruno de Carvalho, deixou o clube de Alvalade, acertando na época seguinte com o Braga. A segunda estreia à frente da equipa principal do Braga, agora com contornos definitivos, acontecerá neste domingo contra o Sporting, o mesmo adversário que bateu por 1-0 à 14ª jornada, com um golo de Wilson Eduardo, em pleno Estádio José Alvalade.

Numa nota colocada no site oficial, o Braga confirmou a saída de Jorge Simão. Eis o comunicado na íntegra:

"A SC Braga, Futebol SAD informa que o treinador Jorge Simão solicitou, esta terça-feira, uma reunião com a administração desta sociedade, na qual colocou à disposição o seu lugar no comando da equipa técnica.

A SAD compreendeu e aceitou os motivos invocados pelo treinador, tendo ficado acertada a desvinculação de Jorge Simão e dos seus adjuntos Luís Miguel Vilela, Gilberto Andrade e André São Miguel.

O SC Braga agradece a Jorge Simão todo o profissionalismo e empenho colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades".