Jorge Simão: "Não vou cortar os pulsos ou arrancar cabelos..."

Na antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, Jorge Simão desvalorizou as muitas ausências no plantel e ainda falou das críticas do FC Porto à arbitragem do confronto de Braga.

Luta pelo quarto lugar: "Todos os jogos são fundamentais, se estivéssemos na primeira jornada diria o mesmo. Mas o foco está no nosso desempenho. Estamos plenamente convencidos de que, se tudo correr conforme nós perspetivamos, vamos assegurar a reconquistar do quarto lugar".

Queixas do FC Porto sobre arbitragem em Braga: "Se se justificava esse barulho? Não... Não acho. Há um dado relativo a esse jogo, muito detalhado por alguma imprensa, que foi o nosso número de faltas cometidas; e associado a isso pode criar-se a ideia de que somos uma equipa de caceteiros. Mas, segundo as estatísticas da Liga, temos uma média de faltas marcadas inferior às que sofremos. É verdade que nesse jogo fizemos um número elevado de faltas, mas foram as circunstâncias e a virilidade dos meus jogadores - que é uma coisa boa - que ditaram isso".

Muitos indisponíveis por castigos e lesões: "Há duas formas de encarar este cenário: ou ia para casa cortar os pulsos e arrancar os cabelos ou considerava isto como uma oportunidade fantástica para lançar jogadores. Estou muito animado por ter a possibilidade de dar espaço a outros elementos do plantel. Por isso, não vou cortar os pulsos e arrancar os cabelos... Quero ainda deixar elogios à forma como o Braga trabalha na formação. Temos cinco jogadores da equipa B a trabalhar connosco e eles conseguem competir sem se notar grandes oscilações nos seus rendimentos individuais".