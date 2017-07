Artur Jorge do Braga para o Mouscron

O jovem defesa-central já viajou para a Bélgica, onde jogará por empréstimo dos minhotos

Estão desfeitas as poucas dúvidas que restavam em torno do futuro de Artur Jorge. Confirmou-se o destino mais provável, uma vez que o jovem defesa-central já seguiu viagem para a Bélgica, onde jogará no Mouscron por empréstimo do Braga. Nos últimos dias, Artur Jorge ainda foi apontado aos franceses do Lens, mas será mesmo no clube da I Divisão belga que vai evoluir. No Mouscron, o defesa, de 22 anos, vai ser colega de Omar Govea, médio-defensivo mexicano emprestado pelo FC Porto.

Na época passada, Artur Jorge beneficiou da onda de lesões no plantel principal e foi promovido da equipa B. E acabou mesmo por ser o segundo defesa-central mais utilizado na globalidade da época, apenas superado por Rosic. Entretanto, o cenário alterou-se com as chegadas de Raúl Silva e Bruno Viana. Os brasileiros juntaram-se a Rosic e Ricardo Ferreira e completaram, assim, o lote de quatro centrais com os quais Abel Ferreira pretende trabalhar. Artur Jorge ficou sem espaço e vai ganhar experiência noutro contexto competitivo. Recorde-se que o filho do antigo capitão com o mesmo nome ainda trabalhou com a equipa nos primeiros dias da pré-época.