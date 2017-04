António Salvador: "O outro candidato limita-se a comentar, esgotou as propostas"

Braga 26/04/2017 - Realizou-se esta tarde a apresentação do novo treinador do SC Braga Abel Ferreira após a saída de Jorge Simão.(Gonçalo Delgado/Global Imagens)

António Salvador critica posições de António Pedro Peixoto sobre Abel e braguismo

Críticas da outra candidatura: "Ao cabo destas semanas, deste mês, o outro candidato esgotou as propostas para o clube e limita-se a comentar o dia a dia do Braga. Tenho pena que o candidato não esteja atento, porque já em dezembro o contrato do Abel foi prolongado por mais três anos, eu disse isso no final do jogo em Alvalade. Agora, foi feito um reajuste à realidade da equipa principal. Lamento que as pessoas não estejam atentas"

Os resultados da equipa e as eleições: "Temos consciência do que foi o Braga, do que é o Braga e do que será o Braga. Uma época menos boa não coloca em causa o projeto deste clube. Eu já assumi, disse isso na apresentação do Abel, a responsabilidade por esta época que não está a correr bem. Acredito que dia 27 os associados do Braga darão uma resposta cabal sobre o que querem para o clube "

Uma comissão de Honra sem braguistas: "Reajo a isso com alguma ironia. Muitas das pessoas que estão aqui representam a cidade, as suas instituições e representam o que queremos, que o clube esteja ligado à cidade. São pessoas, muitas delas minhas amigas, que gostam de desporto e que sempre apoiaram este projeto. A outra candidatura quer decidir quem é mais ou menos braguista, mas muitas destas pessoas aqui presentes foram contatadas pela outra lista. Agora dizem que são mais ou menos braguistas"

O quarto lugar e o efeito Abel: "Não depende de nós. Resta-nos lutar porque matematicamente é possível. Sabemos que neste momento o mais importante é jogar de uma forma diferente para conseguirmos resultados melhores e nisso acredito. Estamos, também, a trabalhar no futuro e o futuro é com o Abel sejam quais forem os resultados até final da temporada"