Miguel Leal: "Os que temos são os melhores do mundo"

Treinador do Boavista admite entrada de mais reforços, mas para já valoriza quem faz parte do plantel. Sobre o V. Setúbal diz que respeita, mas não tem medo.

Miguel Leal admitiu a entrada de mais reforços no mercado de inverno - tem, para já, Rochinha e Mbala -, mas por enquanto prefere valorizar os jogadores que tem disponíveis no plantel. "Os que temos são os melhores do mundo e é com estes que contamos", afirmou o treinador do Boavista, assumindo, no entanto, que "é importante criar competitividade interna".

Miguel Leal sublinhou a importância de reajustar o plantel, mas com a devida ponderação. "O campeonato é longo e as equipas têm que se preparar para enfrentar problemas e têm necessidade de se ajustar a uma longa caminhada. No Boavista estamos preparados para valorizar quem cá está. Mais importante é melhorar a competitividade interna. O que temos é bom, mas queremos sempre mais e quem vier será para ajudar. Quem vier, quando estiver preparado cá estarmos para optar".

Miguel Leal não confirmou a chegada de um ponta de lança e a contratação do guarda-redes Vagner, que jogava no Mouscron, da Bélgica, e já representou o Estoril, preferindo apontar os objetivos a atingir no jogo de domingo com o Vitória de Setúbal.

"O Vitória de Setúbal é uma equipa muito boa, que joga um futebol positivo, aberto, com bons executantes. Parece-me que vai ser um jogo equilibrado. Temos que ser uma grande equipa, com agressividade, com rigor e aproveitar os pontos fracos do adversário", explicou o treinador do Boavista que não considera a sua equipa favorita. "Não quero fugir à responsabilidade, mas falando do momento não estamos a recusar o favoritismo, estamos num plano de igualdade. Não temos medo do adversário, mas respeitamos", completou.