Miguel Leal espera reforçar o ataque na próxima semana

O internacional do Panamá, Ricardo Clarke, é esperado na segunda-feira, mas o treinador revelou que deverá receber mais um ponta de lança

O Boavista derrotou o Tondela no torneio Horácio Marçal. Depois de um empate a zero no final do tempo regulamentar, os "axadrezados" ganharam (4-1) na marcação de grandes penalidades. Miguel Leal estava satisfeito. "Os jogadores estavam cansados, tínhamos treinado de manhã. Mas não estávamos muito preocupados com o jogo, mas mais em trabalhar as nossas ideias. Aqui e ali não conseguimos fazer o que somos capazes, mas demos indicações boas. Temos algumas limitações que só o trabalho poderá ajudar a resolver. Acima de tudo gosto da atitude da equipa são características que a Pantera evidencia e que me agradam".

Reforços: "É verdade, estamos limitados na frente, o Rochinha foi uma opção inventada, mas está a dar uma resposta muito acima de qualquer expectativa. Tem estado dedicado à causa e é este espírito que precisamos. É na posição 9 que estamos carenciados, mas na segunda-feira deve ficar resolvido, vai chegar o Clarke, que foi eliminado e mais um jogador com quem já temos tudo acertado e aí estaremos equilibrados. Depois vamos avaliar para perceber se temos de acertar o plantel. Mas estou muito agradado com os jogadores e com o trabalho que vão realizando".