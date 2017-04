"Vizeu não é um Jonas mas também mata"

Rogério Micale, ex-selecionador brasileiro do escalão, considera que Vizeu "tem potencial para vingar" no Benfica

Felipe Vizeu, 20 anos, tem dois golos pelo Flamengo e fez quatro pelos sub-20 do Brasil no último Sul-Americano da categoria. Despertou a cobiça do Benfica, que já sabe ter de desembolsar oito milhões de euros para o contratar, como O JOGO noticiou.

O Benfica está interessado em Felipe Vizeu, avançado que treinou na seleção de sub-20 do Brasil. Como o descreve?

-O Felipe Vizeu tem bom porte físico, mas não é um jogador a quem falte agilidade ou mobilidade, pelo contrário, mas terá de ser estimulado a movimentar-se um pouco mais. Aqui no Brasil temos uma dificuldade muito grande na formação em relação ao estímulo a jovens jogadores para que tenham uma participação mais efetiva no jogo, mas ele pode fazer isso. É um jogador com boa capacidade de finalização e posicionamento na área, sabe fazer golos. É talentoso e bem trabalhado, porque é jovem, pode vir a ser um dos grandes jogadores do Brasil no futuro.

Como antevê a sua ligação com um avançado com a forma de jogar de Jonas?

-Poderá fazer uma grande dupla com Jonas, podem complementar-se. Apesar de aqui no Brasil o Jonas ter uma avaliação de jogador mais de referência no ataque, com mobilidade, mas no Benfica joga mais solto e, nessa função, encaixa na perfeição com outro avançado que seja mais fixo, como é o caso do Felipe, que não tem características, insisto, para ele próprio fazer de Jonas.

Felipe Vizeu tem potencial para vingar no Benfica?

Tem características muito boas para ter sucesso no tipo de futebol praticado pelo Benfica. Aqui no Brasil ele é muito mal aproveitado porque temos um défice grande em termos táticos, a entender melhor o jogo, e muitas vezes não utilizamos da melhor forma as características dos nossos jogadores. Não é à toa que o Benfica estará atrás dele, já devem ter percebido que se trata de um avançado com faro de golo, com muito potencial.

Será um bom reforço, caso o Benfica tente fechar o negócio com o Flamengo?

-É um dos avançados mais em evidência no futebol brasileiro e seria uma ótima contratação. Confio muito no trabalho que é desenvolvido no Benfica, que poderá ainda levar a uma maior evolução do Felipe, que tem só 20 anos. Aqui, as pessoas não entendem por que não é mais utilizado pelo Flamengo, embora seja difícil pela concorrência do Guerrero, que é internacional peruano, e ainda do Leandro Damião, um veterano, mas de renome.