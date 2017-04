Vieira: "No Benfica falamos pouco e ganhamos muito"

Luís Filipe Vieira inaugurou as novas instalações da Casa do Benfica em Grândola.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, esteve na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica em Grândola.

"Aqui está o Benfica no seu melhor. A viver um dos melhores momentos da sua história, forte, unido e coeso. A ver crescer o seu número de adeptos e simpatizantes, e as suas casas. Todos os dias a sentir que o nosso trabalho dá resultados, tem rumo e estratégia com humildade e ambição. E, hoje, aqui estamos em Grândola em festa. Nesta terra que embalou a revolução de abril, que nos recorda uma importante lição - é que para reconquistar a democracia foi preciso lutar, tal como para ter os resultados que queremos é preciso sempre lutar com trabalho e contra muitas adversidades. Fica dado o tom sobre o nosso estado de espírito. Nesta fase final da época quem não gostaria de estar no nosso lugar em que só dependemos de nós. Depois de Tricampeões, estamos com humildade a lutar por um objetivo que na nossa história nunca atingimos: a conquista do histórico Tetra", começou por dizer.

"Mas nada, mas mesmo nada, ainda está ganho. Nesta casa, todos sem exceção, sabem as enormes dificuldades que nos espera nestas quatro finais que nos faltam, com adversários de enorme valor, pelo que deixo aqui um apelo a todos os Benfiquistas, para de Grândola partir uma verdadeira onda vermelha que nos ajude nesta reta final. E quero deixar uma palavra de forte motivação e confiança ao nosso grupo de trabalho, a toda a equipa técnica e a todos os nossos jogadores pela forma empenhada e entusiástica com quem têm disputado todos os jogos. Só assim foi possível voltar a sentir a famosa Mística Benfiquista, segredo de tantas vitórias na nossa história. Também esta semana vimos os nossos jovens a chegar à segunda final das quatro edições das Champions dos jovens. É ali que está a nossa nova escola de talentos, num trabalho que nos enche de orgulho. O Caixa Futebol Campus é hoje reconhecido como uma das melhores e mais avançadas escolas de Formação do mundo. No Benfica fazemos muito e prometemos pouco. Ganhamos muito e falamos pouco. E o nosso foco está sempre centrado no nosso trabalho, naquilo que temos de fazer, nunca ficando à espera do que os outros possam fazer por nós", continuou o líder das águias.

"Por isso já estamos a trabalhar com um horizonte de várias épocas. O tempo tem dado razão à nossa postura construtiva, equilibrada e de elevado profissionalismo, que se estende a vários setores, desde a SAD à Direção, das áreas técnicas das diferentes modalidades, gestão dos recursos humanos, do marketing, da comunicação ao comercial - são vários os prémios de reconhecimento ao nosso trabalho e à valorização da nossa marca que temos recebido, tanto em Portugal como lá fora. Hoje somos o Clube português líder em vários rankings e somos, talvez, a marca de maior prestígio nacional em termos internacionais. Uma liderança que nos leva a ter mais responsabilidades. Temos vindo a preparar um novo salto qualitativo para o nosso Clube, através da construção de uma nova geração de infraestruturas com especial destaque para o alargamento do Caixa Futebol Campus e a criação do novo centro de alto rendimento", completou.