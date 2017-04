Talisca tem promessa de venda no verão e há quem queira investir

Emprestado ao Besiktas até ao fim da época, com opção de renovação por mais uma, antigo camisola 30 dos encarnados é um dos principais destaques da equipa turca, com 14 golos em 29 confrontos.

O mercado de verão aproxima-se e, consequentemente, acelera a corrida de Jorge Mendes para definir o futuro de Talisca. O JOGO apurou que a venda do médio brasileiro, que está emprestado pelo Benfica ao Besiktas, é uma "promessa" do empresário ao presidente encarnado Luís Filipe Vieira. O Mónaco, de acordo com a "France Football", é o interessado mais recente e, sabe o nosso jornal, está disposto a investir no jogador, principalmente porque terá espaço no plantel e grande poder financeiro.

Encontrar um clube disposto a pagar no mínimo 25 milhões de euros por Talisca tornou-se "questão de honra" na Luz e, principalmente, na Gestifute. Isso porque as negociações geridas pela empresa portuguesa no último verão acabaram por fracassar. Liverpool, Wolverhampton e até mesmo o futebol chinês estiveram em cima do médio, mas as conversas não se consumaram. Mais recentemente, foi o Marselha a manifestar interesse no jogador.

Talisca está cedido ao Besiktas até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada. Os turcos, no entanto, não têm dinheiro para acionar a opção de compra, que é de 25 milhões de euros, e contratualmente são obrigados a libertar o atleta de 23 anos caso uma proposta oficial pelo mesmo valor seja entregue aos encarnados. Libertam ou fazem valer a preferência no acordo.

Recentemente, a Imprensa inglesa revelou que o Manchester United também passou a acompanhar com interesse o desempenho do brasileiro, que tem sido um dos principais destaques da equipa de Istambul, atual líder campeonato turco. Marcou 14 golos em 29 confrontos e constantemente surge nas redes sociais que está apaixonado pela Turquia.

Recorde-se que, poucos dias depois de deixar Portugal, em agosto do ano passado, Talisca fez duras críticas a Luís Filipe Vieira, tendo destacado ainda que não gostava de voltar ao Benfica. O líder dos tricampeões não deixou por menos, contestou as acusações e também afirmou que não desejava ter de volta o brasileiro, que tem contrato até 2019.