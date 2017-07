Talisca, debaixo de fogo, anuncia data de regresso ao Besiktas

Jogador emprestado pelo Benfica ao Besiktas recorreu às redes sociais para anunciar estar de volta à Turquia.

Depois da polémica em torno do atraso no regresso aos trabalhos do Besiktas, Talisca recorreu às redes sociais para tentar acalmar os ânimos no clube turco e assegura que está de volta à Turquia. "Comunico a todos que, conforme acertado com o Besiktas, estarei de ergresso à Turquia na próxima quinta-feira (13/07) e, de imediato, me apresentarei para a tão esperada volta às atividades no clube. Felizmente, os problemas de saúde que me obrigaram a ficar um pouco mais no Brasil foram resolvidos e isso deixa-me ainda mais fortalecido e animado para um temporada ainda melhor do que foi 2016/2017. Sei que a pré-temporada é de extrema importância para o atleta, individualmente, e para a equipa, como grupo. Por isso mesmo que estou muito ansioso para voltar logo aos relvados. Que Deus nos abençoe e nos guie para mais um ano de glórias", escreveu o jogador emprestado pelo Benfica nas redes sociais.

O presidente e o treinador do Besiktas endereçaram ontem fortes críticas à conduta de Talisca. A Imprensa turca escreve que aqueles responsáveis do Besiktas acreditam que Talisca estava apenas a ganhar tempo para uma eventual transferência, isto num contexto em que chegou a ser apontado a outros clubes europeus, como, por exemplo, o Manchester United. Outra explicação avançada é a de que esta ausência possa ser uma forma de pressionar a Direção do clube a aumentar-lhe o salário.

Na época passada, Talisca recebeu 1,5 milhões de euros anuais de ordenado, mas nesta temporada pretenderia receber o dobro para continuar a representar um clube que, por sua vez, acionou dentro dos prazos legais a cláusula que lhe permite ter o futebolista durante uma segunda época de empréstimo por parte do Benfica. Ontem, o jornal "Milliyet" escreveu que o Besiktas até já acedeu em aumentá-lo financeiramente, não em cem por cento, mas em 50, ou seja, de 1,5 milhões de euros para 2,25 milhões (750 mil euros a mais).

Fikret Orman, presidente do clube, afirmou que Talisca "está a agir mal" e que "o Benfica não ficou com ele por causa deste tipo de coisas", leia-se, atos de indisciplina. Apesar disso, o dirigente considera que, "se for ao sítio, pode tornar-se num jogador de verdadeira classe mundial".

O treinador Senol Gunes, por outro lado, lembrou que "a situação da mãe" de Talisca "é triste", mas que "quem pode tratá-la são os médicos" e não o jogador. Nesse sentido, afirma, o jogador está a "desrespeitar a sua própria classe" ao não comparecer aos trabalhos. "Vamos ver como se vai resolver esta situação", comentou o treinador.

Contratado em 2014 pelo Benfica ao Bahia, Talisca chegou ao Besiktas em 2016. Somou 17 golos e seis assistências em 33 jogos no clube.