Sprint do Benfica para contratar Barco

Com apenas 18 anos, Barco é uma das estrelas da seleção de sub-20, que vai disputar o mundial na coreia do sul, de 20 de maio a 11 de junho

Apesar das negas do Independiente às duas propostas já apresentadas, o Benfica não desiste de Barco e continua a atacar a contratação do médio-ofensivo de 18 anos, algo que pretende concretizar a curto prazo. Apontado como um dos atletas mais promissores da Argentina, e além de estar na mira do emblema encarnado, Barco está também a ser observado por vários clubes na Europa. Assim, e uma vez que está nas contas da Argentina para o Mundial de sub-20 - após a intransigência inicial do seu clube em cedê-lo para esta competição, o atacante foi mesmo autorizado a integrar o estágio de preparação de três dias que hoje termina - que se realiza entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul, os responsáveis do campeão nacional desejam encerrar o dossiê rapidamente e antes do arranque da competição. A ideia passa assim por evitar que o futebolista se valorize ainda mais, levando a uma maior intransigência negocial por parte do Independiente.

Nas contas para a prova, que se inicia a 20 de maio, na Coreia do Sul, o médio-ofensivo já foi alvo de duas ofertas do Benfica. A última foi de 5,5 milhões por 70 por cento. Independiente quer dez milhões de euros

Depois de uma primeira oferta de cinco milhões de euros por 80 por cento do passe, Luís Filipe Vieira, como O JOGO anunciou, deu indicações para subir a parada, com as águias, através do empresário de Barco, Daniel Quinteros, e de um emissário, a colocarem em cima da mesa 5,5 milhões por 70 por cento do passe. Porém, o conjunto de Avellaneda recusou tal proposta, apontando para os dez milhões de euros da cláusula de rescisão. E ciente do valor do atleta, que é bastante cobiçado pelo Milan, clube do qual o Independiente espera receber em breve uma oferta, o presidente das águias admite aproximar-se desse montante, de forma a conseguir derrubar a resistência do emblema argentino - pretende segurar o atleta até 2018 - e assegurar assim definitivamente a jovem promessa daquele país, a quem no seio do clube de Avellaneda chegam a comparar até ao ex-benfiquista Saviola, pela sua velocidade e capacidade de criar desequilíbrios.