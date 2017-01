Samaris de novo na mira do Zenit

Pretendido também em Inglaterra, o camisola 7 dá prioridade, ainda assim, segundo apurou O JOGO, a uma mudança para a Rússia, pois entende que as suas características não se ajustam à Premier League

Colocado pelo Benfica na lista de transferíveis, Andreas Samaris está, segundo apurou O JOGO, nas contas do Zenit, que se depara com o risco de perder Axel Witsel em janeiro. A seis meses de terminar contrato, o internacional belga é disputado por Juventus - a Vecchia Signora tem mesmo um princípio de entendimento com o atleta para contratá-lo a custo zero no final da época, mas admite pagar seis milhões de euros para fechar já o negócio -, Shangai SIPG e Tianjian Quanjian, ambos da China, com o primeiro, orientado por André Villas-Boas, a mostrar-se disposto a pagar 20 milhões pela aquisição.

Perante a acesa disputa por Witsel, o Zenit estuda já o mercado à procura de uma solução, estando Samaris na primeira linha para substituir o médio belga. O camisola 7 já tinha sido alvo do conjunto russo no último verão, mas os números colocados em cima da mesa não agradaram aos responsáveis encarnados.

Agora, caso se confirme a saída de Witsel, o Zenit deverá voltar à carga pelo grego, contando com a recetividade do jogador. Insatisfeito com a falta de utilização na Luz, onde é suplente de Fejsa, Samaris, que faz 28 anos em junho, vê com bons olhos a saída, com a qual as águias desejam recuperar o investimento de dez milhões de euros feito em 2014.

Pretendido também em Inglaterra, o centrocampista dá, porém, preferência a uma transferência rumo ao campeonato russo. Samaris entende que as suas características não encaixam tão bem no futebol da Premier League, mais rápido e combativo, considerando desta forma que pode enquadrar-se na perfeição na Rússia. Além disso, no Zenit, onde alinham os portugueses Neto e Danny e o ex-benfiquista Javi García, pode continuar a lutar por títulos, ele que foi campeão nas últimas três épocas - em 2013/14 no Olympiacos e em 2014/15 e 2015/16 pelo Benfica.