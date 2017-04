Rui Vitória vezes dois é recorde no campeonato

Nunca um técnico português das águias venceu duas vezes seguidas na visita ao estádio dos leões

Com o campeonato a aproximar-se do fim e discutido ao milímetro, seja em pontos ou, até, em golos, o Benfica tem um teste de fogo amanhã em Alvalade, num jogo que poderá ter influência direta na marcha do campeão, mas que também pode render mais um recorde a Rui Vitória, "bastando" um triunfo dos encarnados para que o seu treinador passe a ser o primeiro português ao serviço das águias a escrever no seu currículo duas vitórias consecutivas na casa do rival eterno em partidas referentes à Liga.

José António Camacho, na época 2003/04, foi o último treinador a colocar no seu arquivo um duplo triunfo para o campeonato em Alvalade, sucedendo a nomes como Souness, Eriksson, Jimmy Hagan, Otto Glória, Janos Biri e Lippo Hertzka, mas nunca nenhum técnico português o conseguiu no longo historial de dérbis. Algo que está agora ao alcance de Rui Vitória, depois de na última deslocação, no campeonato passado, ter visto Mitroglou lançar o Benfica para o êxito na 25.ª jornada e, com esse golo, catapultar as águias para a conquista do tricampeonato.

Na altura, mais do que agora, a vitória permitiu ao Benfica ultrapassar o rival na classificação e, sem qualquer escorregadela, caminhar para a linha de meta, algo que não é atualmente imprescindível, pois as águias poderão sair à frente do perseguidor FC Porto até em caso de empate. Mas não deixam de ser um tónico, para o que falta discutir na competição, o êxito e o recorde à mercê de Rui Vitória, que já coleciona outros registos pelos encarnados. Entre estes, destaque para o máximo de pontos na prova (88), 16 vitórias seguidas fora de casa na Liga, triunfos consecutivos na Liga e mais rápida conquista das quatro provas nacionais, além de ter conduzido os encarnados à conquista do tricampeonato, 39 anos depois do último.