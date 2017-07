Rui Vitória e o mercado: "No ano passado passou-se o mesmo com o Renato e o Nico..."

Treinador do Benfica reforçou a ideia transmitida no sábado: o plantel dará garantias, apesar das saídas de Ederson, Lindelof e Nélson Semedo.

Análise ao jogo com o Leipzig: " Foi um jogo bem disputado, com duas equipas diferentes em relação ao jogo de ontem. O adversário aproveitou dois erros que cometemos e acabou por ser essa a diferença no marcador. Em termos de rigor e consistência não fomos tão eficazes. Queríamos dar a oportunidade a jogadores que não jogaram ontem, tinha que jogar outra equipa. Houve coisas bem feitas, outras menos bem feitas, terminou, há que preparar o futuro da melhor forma".

Mercado: "Todos os anos há essas questões de início de época. No ano passado foi com o Renato [Sanches] e o Nico [Gaitán]. Essas coisas fazem parte do processo. Nós estamos a preparar a constituição de um plantel que vai dar garantias. Sabíamos que este torneio ia ser de exigência elevada. A partir de terça-feira regressamos ao nosso foco. As tomadas de decisão não são feitas com base num só jogo. Sabemos aquilo que estamos a fazer. O plantel irá ter as condições e características necessárias para enfrentar o nosso desafio".

Derrotas seguidas: "É evidente que poderíamos ter tido outros resultados, mas enfrentámos adversários difíceis, o contexto competitivo em que estamos inseridos. Queremos gerir as coisas de uma certa forma. Há que ter uma atenção muito grande com cada individualidade do plantel. Podíamos ter feito muito melhor, mas estas foram as consequências. A partir de agora, nova vida, a vida do nosso clube e do nosso campeonato, e é aí que nos vamos focar".

Individualização: "Não é o caminho que normalmente utilizo, não é agora que vamos falar de um jogador. Cada um tem o seu processo, os níveis de forma que aparecem mais cedo ou mais tarde. Nem tudo é preto e nem tudo é branco".

Sobre Mitroglou: "Saiu por lesão, mas estamos numa fase inicial. Não tem estado ao nível que pretendemos, hoje [domingo] estava em condições, mas vamos ver agora. Estar a falar aqui seria antecipar-me ao departamento médico".