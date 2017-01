Rui Vitória: "Aqui não há jogadores de segundo plano"

Na antevisão do jogo desta terça-feira novamente no campo do Vitória de Guimarães, mas que decidirá qual das equipas que vai à final four da Taça da Liga, Rui Vitória garantiu que colocará em campo "os melhores" tendo em conta o contexto competitivo.

[Dois jogos com o Vitória de Guimarães no espaço de quatro dias] "A dificuldade vai ser semelhante face ao último desafio, mas agora vai ser um jogo diferente. Mesmo sendo as mesmas equipas, no mesmo local, basta ser um dia diferente e, se calhar também com intervenientes das duas equipas diferentes, para que as coisas mudem. Espero um jogo difícil, frente a uma equipa que vai lutar muito porque também tem objetivos nesta competição. Queremos ganhar, resolver logo esta fase de grupos e atingir a final four."

[Rodar a equipa] "Rodar é algo que vem como acessório. Isso era dizer que os meus jogadores não estão prontos para a competição ou que alguns estão em segundo plano. E isso não existe aqui! Todos o jogadores são importantes, há os que estão à espera de uma oportunidade, mas sempre com o objetivo principal que é a nossa equipa ganhar. Amanhã entrarão os melhores, prevejo que haja aqui uma outra mudança, mas entrarão os melhores para este contexto competitivo, com jogos com poucos dias de intervalo, e tendo em conta o adversário que vamos ter pela frente. É sempre esta a equação que é colocada em cima da mesa quando temos de decidir e nunca exclusivamente o facto de o jogador ter de rodar, isso não!"