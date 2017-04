Rosário Central à espera de lucrar com venda de Franco Cervi

Franco Cervi (D) com Jefferson (E) no dérbi com o Sporting,

O vice-presidente do Rosário Central, Luciano Cefaratti, espera que Franco Cervi se dê bem no Benfica e seja depois vendido por uma boa verba, para que o clube argentino possa também lucrar com o jovem avançado.

Em declarações prestadas à comunicação social à margem do terceiro congresso 'The Future of Football', que decorre até quinta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Luciano Cefaratti elogiou o agora avançado do Benfica, formado no Rosário Central.

"Do Franco esperamos sempre o melhor, é um grande jogador e uma excelente pessoa. Sabemos que vai triunfar. Não surpreende. Ainda temos direitos económicos e certamente vão ser rentáveis, porque é um jogador com muito potencial", afirmou.

"Seria grandioso ele ter uma grande estadia no Benfica e uma boa venda. O balanço é positivo. Já teve rodagem, muitos minutos. É grande jogador. Vai ter grande futuro. Temos uma percentagem (10%) e possibilidade com os direitos de formação. Seria uma verba importante no futuro", acrescentou.