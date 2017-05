Raúl Jiménez aperta com titularidade de Mitroglou

Boas exibições frente a Sporting e Estoril e menor fulgor do camisola 11 podem valer mexida em Vila do Conde

Completamente recuperado da lesão muscular no adutor da coxa direita que o afastou das opções por quatro partidas, Raúl Jiménez foi lançado frente a Sporting e Estoril e mostrou estar em boa forma. Entrando a todo o gás e mexendo com a dinâmica do ataque, o internacional mexicano aperta assim com o estatuto de titular de Mitroglou. Perante a boa resposta do camisola 9, Rui Vitória está agora mais seguro de que poderá avançar com a troca, algo que irá definir durante a semana.

Melhor marcador do Benfica em 2016/17, com 26 golos, o ex-Fulham está a atravessar um momento de menor fulgor - depois de nos primeiros dois meses de 2017 ter marcado 15 golos, chegando a ser, a par de Messi, o melhor goleador dos campeonatos europeus neste ano civil, fez apenas dois golos entre março e abril, contra Belenenses e Moreirense, tendo este último valido a vitória em Moreira de Cónegos -, levando a que Jiménez esteja nesta altura em equação para assumir a titularidade na importante deslocação do próximo domingo ao terreno do Rio Ave.

Sem ser titular no campeonato há quatro meses e meio, desde a vitória por 1-0 sobre o... Estoril, a 17 de dezembro (pelo meio entrou de início no triunfo por 1-0 sobre o Paços de Ferreira, na Taça da Liga, a 29 de dezembro), partida que decidiu ao cobrar o penálti do 1-0 final, Jiménez pode ser arma importante para ajudar a derrubar a turma comandada por Luís Castro e defender assim a liderança na prova, até porque já foi determinante em Vila do Conde em 2015/16. Lançado por Rui Vitória aos 67" para o lugar de... Mitroglou, o camisola 9 precisou apenas de seis minutos para resolver, marcando o golo que valeu os três pontos e segurando as águias no topo da Liga perante a ameaça do Sporting, quando faltavam três jornadas para o final da prova.

Fustigado por muitas lesões esta época, Jiménez tem ficado na sombra de Mitroglou, algo que já o levou a reconhecer publicamente o desejo de ter mais oportunidades. Suplente utilizado nos últimos dez jogos disputados, o avançado tem quase metade dos minutos em idêntico período relativamente a 2015/16, passando de 1683" nos primeiros 50 jogos do Benfica para 888".