Quatro bês têm pé no plantel principal do Benfica

Os defesas Buta e Rúben Dias, o médio Pedro Rodrigues e o avançado Diogo Gonçalves estão nos planos para fazer a pré-época com Rui Vitória.

Ainda com a presente temporada em curso, os responsáveis do Benfica já vão pensando no que será o grupo de trabalho em 2017/18. Para já, e no atual cenário, há quatro jogadores que têm vindo a representar a equipa B das águias e que estão a ser equacionados como elementos a integrar no estágio de pré-época com Rui Vitória: Aurélio Buta, Rúben Dias, Pedro Rodrigues e Diogo Gonçalves.

Todas as decisões definitivas apenas serão confirmadas quando terminar a presente época, mas a verdade é que o quarteto referido tem agradado e é visto como pronto para dar um passo em frente. Ou seja, não está previsto que nenhum destes jovens prossiga mais tempo na equipa secundária dos encarnados, dada a resposta que têm dado na II Liga. De todos os jogadores aqui falados, aquele que tem para já uma melhor perspetiva de poder vir a ficar integrado no plantel sénior do Benfica é Pedro Rodrigues. O médio-defensivo tem apenas 19 anos, mas isso não o impede de estar entre os mais utilizados por Hélder Cristóvão esta época, somando 37 jogos e quatro golos marcados. Além destes números, a estrutura benfiquista aponta o jovem como uma das mais promissoras figuras da formação encarnada, razão pela qual está a ser ponderada a possibilidade de o fazer subir ao patamar principal do futebol do Benfica. Com Fejsa como principal concorrente no atual grupo, Pedro Rodrigues poderia ter algum espaço para jogar ao longo da época. Também Buta (defesa-direito), Rúben Dias (central) e Diogo Gonçalves (extremo) podem agarrar uma vaga no plantel principal, nomeadamente o primeiro, pela perspetiva da venda de Nélson Semedo, sendo certo que, dependendo do desempenho deste grupo no estágio, o rombo que o mercado de transferência realizar no plantel principal terá grande influência na decisão final de Rui Vitória.

