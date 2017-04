Presidente do Fátima queria Rui Vitória no FC Porto

O dirigente ficou impressionado com um jovem Rui Vitória quando defrontou o Vilafranquense num jogo da Taça de Portugal. Foi por sua insistência que o técnico rumou à cidade do santuário.

O atual treinador do Benfica, Rui Vitória, orientou o Fátima entre 2006/07 e 2009/10, obtendo resultados de relevo no clube. "Foi com ele que fizemos o melhor campeonato da nossa história, com um oitavo lugar na II Liga. Na época a seguir descemos, mas o Rui na altura disse logo ao presidente: "Não se preocupe porque para o ano subimos outra vez." E assim foi. A confiança dele era tanta... e não se enganou. Para além disso, eliminámos o FC Porto da Taça da Liga e quase afastávamos o Sporting; na primeira mão ganhámos 2-1 em Lisboa e aqui estava 2-2 com o jogo quase no fim. Só que um mau alívio do nosso guarda-redes caiu nos pés do Liedson, que fez o 3-2 quase a acabar, resultado que nos eliminou", conta o massagista Ricardo Rosa.

Quem desenvolveu uma ligação especial com o técnico foi o padre António Pereira, presidente do clube e vice da SAD. "Conheci o Rui Vitória num jogo da Taça que fizemos contra o Vilafranquense. Era muito jovem, mas tinha muita categoria e caiu-me logo no goto. Ficámos muito bem impressionados com ele e, numa altura em que estávamos sem treinador, lembrámo-nos de o ir convidar. Ele estava nos juvenis do Benfica e um dirigente nosso foi a Lisboa e falou com ele. Depois, o próprio Rui é que tratou de tudo com o Benfica para vir para cá", conta o dirigente, confesso adepto do FC Porto: "Em primeiro lugar, quero que o FC Porto seja campeão. Gosto muito do Rui, mas para mim o FC Porto é mais importante do que ele." Nessa perspetiva, ouro sobre azul seria, para ele, ter Vitória a comandar os dragões. "Gostava de o ver no clube e até cheguei a pensar nisso. Foi numa fase em que o FC Porto estava muito mal em termos de treinador e o Rui ainda estava no V. Guimarães. Estive para aconselhá-lo ao FC Porto e só não o fiz porque achei que iriam rir-se de mim e que, por outro lado, não iriam acreditar na minha análise sobre o Rui. Mas sim, passou-me pela cabeça recomendá-lo ao Pinto da Costa. Agora já é tarde, claro, até porque sei que o Rui tem o Benfica no coração."