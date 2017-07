Pedro Pereira tem permanência no Benfica em risco

Defesa ainda revela nervosismo e falta de entrosamento tático, algo que ficou evidente nos particulares da Suíça. Esta semana poderá ser decisiva, mas as águias já olham para o mercado

Pedro Pereira tem a sua permanência no plantel de Rui Vitória em risco e pode mesmo levar o Benfica a avançar para a aquisição de um lateral-direito neste verão. Contratado em janeiro deste ano à Sampdória, já a pensar na sucessão a Nélson Semedo, o jovem defesa vê agora o lugar no onze vago, precisamente face à transferência do camisola 50 para o Barcelona, mas, segundo foi possível apurar e confirmar no fim do pequeno estágio realizado na Suíça durante os últimos dias, não convenceu ainda os responsáveis técnicos encarnados, acusando dificuldades de natureza tática. Confiantes no potencial do defesa de 19 anos, formado até no Caixa Futebol Campus, os gestores para o futebol do clube da Luz esperavam nesta altura que o camisola 23 estivesse já num patamar superior e que evidenciasse maior enquadramento e adaptação ao sistema do treinador.

Segundo apurou O JOGO, os jogos desta semana no Algarve, diante de Bétis (dia 20) e Hull City (dia 22), poderão vir a funcionar como uma espécie de exame final para Pedro Pereira, ajudando a definir a situação do internacional sub-19 nas contas de Rui Vitória. Caso o defesa não consiga vincar os argumentos e a tranquilidade exibicional evidenciados na Sampdória, os dirigentes do campeão nacional admitem a possibilidade de emprestá-lo durante uma temporada, para que este possa jogar com regularidade e ganhar novo fôlego e confiança para reentrar na Luz. Essa eventualidade abrirá também a porta a uma investida no mercado, de forma a encontrar uma solução para uma posição na qual Rui Vitória contava na última época com um jogador (profundo) que chegou a desequilibrar muitas partidas.

Para já, André Almeida até parece partir à frente na luta pelo lugar, tendo sido ele o escolhido pelo treinador para o onze inicial nos jogos com os suíços do Neuchâtel Xamax e do Young Boys, conseguindo exibições de bom nível. Pedro Pereira, note-se, foi lançado em ambas as partidas ao intervalo. Porém, o lateral-direito de 19 anos acabou por denotar algum nervosismo, sobretudo no encontro ante o vice-campeão suíço, o Young Boys, que venceu o Benfica por 5-1. Isto porque apesar de alguns bons pormenores a atacar, o internacional sub-19 português revelou falhas de posicionamento e entendimento com os colegas na altura de fechar o corredor. Este foi mais um sinal para os responsáveis das águias de que o camisola 23 não está ainda completamente solto, embora trabalhe desde janeiro às ordens de Rui Vitória.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Adquirido à Sampdória mesmo sobre o encerramento do mercado de inverno - o interesse no resgate, todavia, já remontava ao defeso do ano passado, conforme O JOGO noticiou -, o negócio, além de uma soma próxima dos três milhões de euros, envolveu ainda a cedência definitiva do passe de Djuricic ao emblema genovês. Pedro Pereira foi uma aposta forte do presidente Luís Filipe Vieira, que nunca se conformou com a sua saída para Itália, ainda com 17 anos, no início de 2015/16, face ao potencial que reconhece no atleta. Por isso, Vieira investiu no seu regresso no arranque da última temporada, acabando por fechar negócio apenas em janeiro. Desde então, e tapado até ao final da época por Nélson Semedo, o lateral-direito acabou por ser alvo das atenções de Rui Vitória no sentido de corrigir algumas lacunas e estar pronto para 2017/18, tendo acabado por jogar apenas 90 minutos na derradeira partida do campeonato, já com o título conquistado, frente ao Boavista, no empate a duas bolas no Bessa.