Patrick no Benfica para rodar e dar lucro no futuro

Benfica trata como "oportunidade de mercado" a contratação do lateral-direito do Marítimo, que está em destaque na temporada e negoceia para chegar à Luz como jogador livre

Oportunidade de mercado: é assim que o Benfica enxerga a contratação do lateral-direito Patrick, que tem conversas adiantadas para ser reforço no verão. O JOGO apurou entretanto que o brasileiro de 26 anos, em princípio, não terá oportunidades com Rui Vitória na próxima época. Por isso, tão logo seja oficializado será colocado na lista de empréstimos.

Com contrato apenas até junho deste ano com os insulares, Patrick negocia para chegar à Luz como jogador livre. Sendo assim, as águias não terão grandes custos com a aquisição do atleta, que está em destaque na temporada e também pode cumprir a função de lateral-esquerdo. A ideia é no futuro próximo obter lucro com uma eventual transferência, a exemplo do compatriota Marçal. Hoje cedido ao Guingamp, onde está valorizado, o lateral-esquerdo nunca jogou de águia ao peito - também esteve por empréstimo no Gaziantepspor.

Conforme o nosso jornal revelou ontem, o lateral-direito é alvo dos tricampeões desde o mês passado, tendo a negociação ganho mais força nos últimos dias. Até por isso, pessoas no seio do Marítimo têm olhado para a situação com incómodo. O jogador, recorde-se, defrontou o Benfica na última sexta-feira, na Luz, na Liga - participou nos 90 minutos na derrota por 3-0.