Os pormenores da festa do tetra do Benfica

Nos próximos dias haverá novas conversações entre as partes para acertar em definitivo o plano a pôr em marcha se as águias derrotarem o V. Guimarães no jogo a disputar no Estádio da Luz, às 18h15

A conquista do inédito tetracampeonato tornou-se apenas uma possibilidade matematicamente concretizável desde domingo, após o triunfo com o Rio Ave, que alargou a vantagem sobre o FC Porto para cinco pontos, mas os esboços daquilo que poderá ser a festa de comemoração já começaram a ser desenhados há algum tempo, segundo apurou O JOGO. Os responsáveis do Benfica já têm dialogado com a Polícia de Segurança Pública (PSP), assim como com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), no sentido de agilizar a estratégia para o próximo sábado - este tipo de procedimento é normal quando o final do campeonato se aproxima e o título é uma possibilidade, pelo que é natural que o mesmo tenha igualmente sucedido com o FC Porto.

Apesar de o plano não estar ainda finalizado, o processo deverá decorrer em moldes semelhantes aos da temporada passada. Ou seja, caso a turma comandada por Rui Vitória derrote o V. Guimarães, a festa terá início no próprio Estádio da Luz, prosseguindo depois para o Marquês de Pombal, onde será montado um palco, que, a exemplo de 2015/16, deverá ser colocado a sul do Parque Eduardo VII, ao contrário do ano anterior, em que a estrutura rodeava a rotunda, tendo a festa acabado abruptamente devido a desacatos.

O planeamento vai prosseguir nos próximos dias, estando previstos mais contactos entre as partes, de forma a acertar todos os pormenores, como possíveis condicionamentos de trânsito, encerramento de ruas e medidas a tomar para prevenir atos de violência. E ao que o nosso jornal apurou junto de fonte policial, a PSP não prevê nesta altura qualquer reforço relativamente ao número de agentes a destacar caso o Benfica conquiste o título - isto apesar da recente morte de Marco Ficini, na véspera do Sporting-Benfica, e do ambiente tenso entre os dois clubes, e mesmo perante a perda de alguns elementos da Unidade Especial de Polícia devido à presença do Papa Francisco em Portugal entre sexta e sábado, já que estes irão integrar o corpo privado de segurança do sumo pontífice.

Finalizados os derradeiros detalhes do plano, a PSP tem mesmo programada a realização de uma conferência de Imprensa em que irá anunciar as medidas a tomar, como é habitual antes de grandes jogos.

Em termos de logística, também a Liga irá estar preparada, já que o organismo que gere os campeonatos profissionais deverá estar até, segundo revelou fonte da Liga, representado pelo próprio presidente, Pedro Proença, que, em caso de título, irá entregar no estádio a taça de campeão a Luís Filipe Vieira. Se vencer no sábado, o Benfica deverá ser então recebido, logo no início da semana, por Fernando Medina, edil lisboeta, na tradicional receção nos Paços do Concelho.