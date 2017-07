Ola John pode deixar Benfica por pouco mais de dois milhões de euros

Emblema da liga espanhola já fez saber até onde pretende ir para se reforçar com o extremo holandês que o Benfica deseja vender

O Benfica pretende desfazer-se de Ola John, extremo contratado ao Twente no verão de 2012, e em Espanha, onde o holandês evoluiu na época passada, na condição de emprestado, com a camisola do Corunha, há pelo menos um clube que já se movimenta no sentido de garantir o atleta: o Leganés, ao que O JOGO apurou, já fez saber que está na disposição de pagar 2,5 milhões de euros para fechar negócio com as águias.

Embora, pelo contrato em vigor, a ligação aos encarnados só expire a 30 de junho de 2019, Ola John vê novamente o seu nome na lista dos jogadores fora das cogitações técnicas, estando os gestores do futebol do Benfica interessados em alienar pelo menos metade dos direitos económicos de um ativo que pesa de duas maneiras na coluna das despesas: pelo vencimento que aufere e por ter implicado um investimento global das águias na ordem dos 12 milhões de euros. Não sendo elevado, o montante que o Leganés se propõe desembolsar - para reforçar o seu plantel com um elemento que pode alinhar nos dois flancos - poderá ajudar a amortizar o prejuízo do campeão nacional, que, ao longo dos últimos anos, através de sucessivas cedências temporárias - Hamburgo, Reading, Wolverhampton e Corunha, por ordem cronológica -, tem procurado cobrar valores que mitiguem a perda.

Antigo jogador do Twente custou 12 milhões de euros às águias, mas não se conseguiu fixar na Luz, tendo passado por quatro clubes diferentes nos últimos anos, sempre em regime de empréstimo

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Ola John, aos 25 anos, também tem interesse em deixar de ser o saltimbanco das últimas temporadas e assentar num sítio onde possa relançar-se e desenhar um futuro com cores mais garridas - regressar à liga espanhola, onde na temporada anterior teve a possibilidade de realizar onze partidas e de rubricar uma assistência (num total de 347 minutos de utilização), mas agora em condições diferentes das proporcionadas pelo Depor, é o enquadramento criado pela investida do Leganés.