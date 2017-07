Novas normas "salvam" a Luz

Perante o risco de fecho de portas, águias entregam esta segunda-feira no IPDJ um novo regulamento do estádio

Os dirigentes encarnados vão tentar anular hoje o risco de interdição que pende sobre o Estádio da Luz na sequência de uma queixa do Sporting e após decisão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que notificou as águias da nulidade do regulamento interno de segurança do recinto. Para esse efeito, segundo revelou fonte benfiquista a O JOGO, será hoje entregue no mesmo organismo um novo regulamento, com o objetivo de impedir a interdição e, dessa forma, permitir que o Benfica receba o Braga, na primeira ronda da Liga, diante dos seus adeptos.

Em causa estava a permissão de entrada de tarjas e bandeiras a grupos organizados de associados que os encarnados não reconhecem oficialmente como claques e a existência de espaços e bilhetes fixos para esses mesmos grupos. Daí a decisão do IPDJ de anulação do regulamento vigente e ameaça de interdição do recinto.

A entrega do regulamento de segurança, hoje mesmo, será a reação dos encarnados, que não deixaram de ficar "surpreendidos". A mesma fonte revela a O JOGO que o Benfica apresentou em agosto de 2014 no IPDJ o registo de um novo normativo, que o organismo despacharia favoravelmente em dezembro do mesmo ano, mas informou em fevereiro de 2016 e, novamente, em abril que não prosseguiu com o registo e até o indeferiu.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Leia mais na edição e-paper de O JOGO