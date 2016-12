Norton de Matos no Millonarios pela mão do Benfica e de olho em Arango

O Millonarios, clube colombiano a quem o Benfica emprestou Arango, recém-contratado ao Envigado, procura um novo treinador e o português é um dos candidatos na mesa

Luís Norton de Matos é um dos nomes perfilados como novo treinador do Millonarios, clube com o qual as águias estabeleceram, no mês passado, um protocolo. Para já, há alguns nomes na mesa para suceder a Diego Cocca, a caminho dos argentinos do Racing, desejando o presidente do clube colombiano, Enrique Camacho, "um treinador estrangeiro e com experiência". Nesse sentido, e dada a ligação com o Benfica, já ontem foi avançado na Colômbia o possível reencontro de Norton de Matos com António Carraça - trabalharam juntos no Benfica B - na estrutura do Millonarios, onde já também está o avançado Arango. Este jogador, recorde-se, está preso aos encarnados após ter sido contratado ao Envigado em parceria com o Millonarios, clube onde o atleta irá jogar nos próximos seis meses.

A eventualidade de Norton de Matos avançar para a liderança técnica do emblema colombiano servirá para o Benfica manter uma maior proximidade e atenção sobre Arango, apontado como uma das promessas do seu país. Ao mesmo tempo, os encarnados passariam a ter um "reforço" na estrutura do Millonarios capaz de apoiar a missão de António Carraça na reestruturação e desenvolvimento do clube de Bogotá. No que respeita a Arango, o Benfica espera que o avançado de 21 anos cumpra com sucesso este teste no Millonarios antes de, no final da presente temporada em Portugal, se decidir qual o futuro do atleta.

Ontem, o presidente do Millonarios confirmou a saída do técnico e garantiu que "até 3 de janeiro" espera ter a trabalhar o seu sucessor, assumindo ainda a forte proximidade com o Benfica. "Queremos um treinador já na próxima semana. Já contratámos seis jogadores, dois deles por recomendação e sugestão derivada da parceria que temos com o Benfica", assumiu Enrique Camacho à Imprensa colombiana, que ontem deu eco a uma manifestação de um grupo de adeptos que pede a demissão de Camacho.