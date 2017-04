Mukhtar custa 625 mil euros ao Benfica

Após investimento de 500 mil euros pelo médio, em janeiro de 2015, as águias serão obrigadas a pagar ainda mais 125 mil ao agora representante de Mukhtar, e ex-agente de Gonçalo Guedes

Contratado em janeiro de 2015 ao Hertha Berlim e transferido em definitivo na última semana para o Brondby, ao qual estava emprestado, Mukhtar deu um prejuízo de 625 mil euros ao Benfica.

De acordo com o jornal dinamarquês "Politiken", e com bases em documentos do "Football Leaks", os 1,5 milhões de euros pagos pelo Brondby vão na totalidade para Paulo Rodrigues, empresário de Mukhtar, pois aquando da transferência para a Luz terá ficado contratualizado entre as partes que o ex-agente de Gonçalo Guedes teria direito a 15 por cento de uma futura venda e a 1,4 milhões de euros em caso de saída definitiva antes de 1 de junho de 2017 - a partir desse dia receberia mais 500 mil euros, podendo atingir um total de três milhões caso o futebolista fosse vendido a partir de 1 de julho de 2019. Face a este acordo, o empresário irá receber 1,625 mil euros (225 mil respeitantes aos 15 por cento), com o Benfica a ter de cobrir a diferença para os 1,5 milhões pagos pelo Brondby, ou seja, 125 mil euros. Daí que, face aos 500 mil euros investidos na contratação de Mukhtar, o total do prejuízo ascenda aos 625 mil euros. E segundo a publicação Paulo Rodrigues encaixou metade do valor pago pelas águias, ficando com um lucro de 1,875 milhões.

Confrontado pelo "Politiken" com este cenário, Troels Bech, diretor desportivo do Brondby, afirma ser "mau para o futebol quando uma grande quantia de dinheiro desaparece do desporto em causa". "Não tenho qualquer ideia sobre o que o Benfica vai fazer com o dinheiro. Eles lá devem saber... Do nosso lado, fizemos um acordo com uma enorme serenidade", garantiu.