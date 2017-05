Marçal está na lista do Bordéus

Técnico dos girondinos pretende reforçar a lateral esquerda e aponta baterias ao defesa que o Benfica cedeu ao Guingamp

A lista de pretendentes à contratação de Marçal continua a crescer, com o Bordéus a ser o mais recente emblema a ser apontado como interessado no lateral-esquerdo que o Benfica cedeu no início da época, por empréstimo, ao Guingamp, ao serviço do qual se tem destacado como um dos defesas-esquerdos com melhor rendimento no campeonato francês.

PSG e Lyon já foram conotados com o brasileiro de 28 anos, mas também há clubes de topo na Turquia, como O JOGO noticiou, que estão de olho no jogador que brilhou na época anterior pelo Gaziantepspor. Segundo foi ontem noticiado em França, o técnico dos girondinos, Jocelyn Gourvennec, já definiu Marçal como um alvo a atacar no final da época. Certo é que também o Benfica, como o nosso jornal já revelou, estuda a possibilidade de contar com ele para a nova temporada.