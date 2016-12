Maksimovic na mira de Benfica e Sporting

Em fim de contrato com o Astana, o médio de 21 anos está "sinalizado" na Luz, mas o Sporting está na luta

O Benfica está atento ao médio sérvio Nemanja Maksimovic, jogador de 21 anos que termina contrato com o Astana, atual campeão do Cazaquistão. O jovem fica livre no final da presente temporada e, como tal, a sua transferência para outro clube na janela de mercado do próximo verão será a custo zero, situação que torna Maksimovic um atleta particularmente apetecível no mercado.

Além do Benfica, e como O JOGO noticiou a 30 de novembro passado, também o Sporting anda de olho em Maksimovic, facto confirmado na altura por Vladan Jovanovic, empresário do jogador. "É verdade que há interesse do Sporting, já ouvi falar disso por vários canais, por exemplo, através de algumas pessoas que me sondaram", confirmou o agente ao nosso jornal, deixando em aberto uma saída agora como no fim da época: "Para mudar de clube, não é preciso esperar pelo final do contrato, isso pode acontecer já em janeiro."

Mas, além do rival de Alvalade, também o Benfica mantém o atleta debaixo de olho. Maksimovic saltou para a luz da ribalta no Mundial de sub-20 disputado em 2015 na Austrália, onde foi o herói da final da prova ao marcar o golo que permitiu derrubar o Brasil (2-1) aos 118 minutos. Nessa seleção, constavam também jogadores como Saponjic e Zivkovic, dupla que entretanto já passou para os quadros dos encarnados: o primeiro na época passada, o segundo já na atual.