Jonas até à última faz novo teste este sábado

Goleador das águias foi chamado para o dérbi, mas Rui Vitória só pouco antes do jogo terá a indicação final sobre a sua disponibilidade.

Rui Vitória tem nos seus planos a utilização de Jonas no dérbi de hoje e demonstrou-o ao incluir o nome do goleador brasileiro na lista alargada (21) de convocados, mas a decisão final ainda não foi tomada pelo treinador. Vitória aguarda ainda pela realização de um teste definitivo esta manhã, no centro de estágio do Seixal, e de uma conversa com os responsáveis médicos dos encarnados para, dessa forma, decidir se inclui o camisola 10 no onze, algo que fará a poucas horas do pontapé de saída, como referiu durante a conferência de Imprensa de ontem.

A contas com um traumatismo na perna esquerda sofrida depois de ter bisado no último jogo, na receção ao Marítimo, Jonas passou a semana em recuperação, com trabalho exclusivamente no ginásio nos primeiros dias e já com exercícios no relvado nos dois últimos treinos. Aliás, ainda ontem o avançado se submeteu a um exame físico que se revelou inconclusivo, daí a decisão final ter sido adiada para hoje, em relação a um jogador que esta época alinhou em apenas metade dos jogos disputados pelo Benfica em todas as competições (24 partidas de um total de 48).

Rui Vitória não quer correr o risco de lançar Jonas de início e de se ver na contingência de queimar uma substituição de forma prematura, mas não deixou o jogador de fora porque, ainda assim, existe a perspetiva de que ele esteja recuperado e possa dar o seu contributo à equipa frente ao único conjunto da Liga nos últimos três campeonatos ao qual ainda não marcou qualquer golo.

Confirmando-se a ausência do camisola 10, Rui Vitória terá planeada a derivação de Rafa da esquerda para o meio, no apoio a Mitroglou, com a previsível entrada do mais combativo Cervi para a esquerda, em detrimento do mais criativo mas menos intenso Zivkovic.