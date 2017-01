Jiménez: Vieira insiste nos 50 milhões de euros

Valorizado no futebol chinês, mexicano é tema de conversas de Luís Filipe Vieira, uma delas com o Tianjin Quanjian, recém-promovido à elite. Presidente do Benfica irredutível na fasquia: 50 milhões de euros.

Com mais de um pedido de reunião na China para discutir o futuro de Jiménez, o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira, sabe O JOGO, já iniciou conversas com um dos clubes interessados. Trata-se do Tianjin Quanjian, atual campeão da segunda divisão, que no começo do ano desembolsou cerca de 20 milhões de euros para tirar o ex-médio dos encarnados Axel Witsel do Zenit.

Treinada pelo italiano Fábio Cannavaro, a equipa tem como nova meta no mercado a contratação de um novo camisola 9. A posição está vaga desde a saída no fim da época de Luís Fabiano, ex-avançado de São Paulo, FC Porto e Sevilha, que está perto de regressar ao futebol brasileiro. Das cinco vagas de estrangeiros permitidas na primeira divisão do campeonato chinês, apenas três estão preenchidas até o momento; além de Witsel, os outros jogadores vindos de fora são os brasileiros Jadson (médio) e Geuvânio (extremo). A chegada de mais um nome de peso a nível internacional é vista como ponto determinante pelo clube fundado em 2006 para mostrar poder na primeira temporada na elite.

