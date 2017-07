Jean interessa ao Benfica, garante empresário

Guarda-redes brasileiro, um dos destaques do campeonato canarinho, estará no radar dos encarnados

Cristian Mânica, empresário do guarda-redes Jean, veio a público confirmar o interesse do Benfica no jogador do Bahia. "Existem algumas negociações e sondagens, mas ainda não há propostas. O Benfica mostrou interesse no jogador, mas ainda não falamos com o Bahia porque não temos uma proposta em papel", começou por dizer, citado pela imprensa brasileira.

O guarda-redes brasileiro, de 21 anos e com 1,87 metros, tem contrato com o Bahia até 2019. Titular indiscutível e um dos destaques do campeonato canarinho, Jean está "amarrado" por uma cláusula de rescisão, apesar do valor da mesma nunca ter sido revelado. O empresário assume o entrave, mas garante que o clube brasileiro está disposto a negociar.

"O presidente do Bahia é um homem de negócios, não iria pensar na cláusula. É muito alta, na verdade, mas só para proteger o clube. O presidente está aberto a negociar o passe do Jean por um valor mais baixo", concluiu.