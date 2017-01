Hermes acerta burocracia para viajar para o Benfica

O lateral-esquerdo faz exames demissionais, regularizando depois as contas com o Grémio. A partir daí, fica livre para rumar a Lisboa, algo que está programado para terça-feira

Marcelo Hermes acerta hoje a burocracia que o impede de se apresentar já amanhã em Lisboa, tal como planeava inicialmente. Reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas e meia e chegando à Luz livre, pois terminou o contrato com o Grémio no passado dia 31 de dezembro, o lateral-esquerdo vai realizar exames demissionais - servem de comprovativo do estado de saúde atual do atleta - na sede da federação gaúcha, seguindo depois para as instalações do Grémio, onde assinará, já durante a tarde, um documento no qual o jogador e o clube acordam que tudo está regularizado entre as partes à data da separação.

Fechado o processo burocrático, o jogador planeia deslocar-se no imediato para Lisboa, tendo viagem agendada para amanhã, pelo que deverá apresentar-se na capital portuguesa na quarta-feira, dia 4 - vai falhar por isso a partida com o Vizela, à qual poderia assistir, caso tudo tivesse decorrido como jogador e empresário tinham programado. E Hermes está ansioso de começar finalmente a treinar-se de águia ao peito e às ordens de Rui Vitória. "Ele está muito entusiasmado em ir para Portugal, claro que sim. É o sonho de qualquer atleta jogar num grande clube como o Benfica", relata, a O JOGO, João Ribeiro, empresário do lateral, que ficará protegido por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, auferindo cerca de 32 mil euros por mês no emblema da Luz.

"O Hermes está entusiasmado. Jogar num grande clube como o Benfica é o sonho de qualquer atleta. ão tem jogado e pode demorar um pouco a recuperar o ritmo, mas, se for preciso, vai treinar o dobro"

À espera pela mudança para o campeão nacional, Hermes não descurou a condição física, procurando, pelo contrário, apresentar-se na melhor forma. "Ele está muito empolgado em ir para o Benfica e a prova disso é que tem treinado numa academia na cidade dele, Sarandi [onde passou o réveillon], no interior do Rio Grande do Sul, com um preparador físico que contratou", salienta João Ribeiro, prometendo que Hermes tudo vai fazer para disfarçar o longo tempo de paragem - não joga desde junho, tendo sido relegado das contas da formação principal a partir do momento em que recusou renovar contrato com o Grémio. "Não tem jogado e pode demorar um pouco a retomar o ritmo de jogo, mas podem ter a certeza de que ele vai recuperar bem rapidamente. É muito dedicado e se for preciso vai treinar o dobro", frisa.