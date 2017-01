Grimaldo será operado em Espanha

Grimaldo vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias para debelar lesão abdominal, depois de um parecer externo ter indicado esta solução. Só voltará em março

Rui Vitória vai estar quase mais dois meses sem contar com Grimaldo. O lateral-esquerdo vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, depois de um parecer externo pedido pela SAD encarnada ter apontado esta como a última solução para debelar uma lesão na parede abdominal, que mantém o jogador espanhol afastado dos relvados desde o primeiro dia de novembro, quando foi titular frente ao Dínamo Kiev, na Liga dos Campeões.

Desde que apresentou dores abdominais, a primeira decisão médica apontou para a tentativa de resolução do problema com recurso a um processo mais conservador, com descanso, tratamento localizado e fisioterapia. No entanto, e passados mais de dois meses e meio, esgotou-se o prazo inicial de recuperação e o defesa de 21 anos continuou a apresentar limitações. Com recurso a um parecer externo, foi então tomada a decisão de recorrer à operação, que será realizada em Espanha, por um médico ligado à federação espanhola, em articulação permanente com o departamento médico dos encarnados.

A intervenção cirúrgica deverá ocorrer nos próximos dias, no prazo máximo de uma semana, iniciando-se de imediato o processo de recuperação, para que, segundo as últimas previsões, o jovem defesa possa apresentar-se em pleno no início de março. A confirmar-se o prazo, Grimaldo poderá voltar a jogar mais de quatro meses depois de ter entrado de baixa.

Durante este período, tem sido André Almeida o eleito para alinhar na esquerda da defesa, numa escolha que ganhou raízes também porque Eliseu se lesionou, não estando para breve o seu regresso à competição. Grimaldo somava 13 jogos a titular e cedeu o lugar a Eliseu, que atuou em cinco, seguindo-se Almeida, que já leva dez seguidos de início.