Ederson no City? Em Inglaterra dão força à hipótese

O guarda-redes do Benfica surgiu na lista dos cinco alvos mais apetecíveis para reforçar as equipas inglesas.

Titular indiscutível na baliza do Benfica, Ederson há muito que tem o Manchester City à perna. O guarda-redes do tricampeão nacional surgiu na lista dos cinco alvos mais apetecíveis para reforçar as equipas inglesas. De acordo com o prestigiado jornal "The Guardian", que dá conta dos nomes, o brasileiro de 23 anos reúne todas as qualidades para defender as redes dos citizens. Apreciado pelo técnico Pep Guardiola, a publicação refere que o bom jogo de pés de Ederson e a forma como repõe as bolas são predicados essenciais para uma eventual contratação, até porque o guarda-redes chileno Claudio Bravo não tem correspondido às expectativas no City.

O "Guardian" salienta ainda as 27 defesas efetuadas pelo internacional sub-23 brasileiro nos dez jogos realizados no campeonato, que tornam Ederson o guarda-redes com maior taxa de sucesso (87 por cento), pois consentiu apenas quatro golos e manteve a baliza inviolável em sete desafios. Com vínculo contratual até junho de 2020, a cláusula de rescisão do guarda-redes de 23 anos está fixada em 45 milhões de euros.