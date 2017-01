Diego Lopes: sem espaço no Benfica, infeliz no Brasil e agora perto da Grécia

Depois da má experiência no América Mineiro, o médio-ofensivo ainda ligado ao Benfica está a caminho da Grécia.

Sem um minuto de competição nas pernas há quase quatro meses, Diego Lopes, com mais três anos e meio de contrato com o Benfica, prepara-se para, na condição de emprestado, ser reforço de inverno do Panetolikos, equipa da primeira liga grega onde alinha o ex-benfiquista Clésio Baúque. Depois de em 2015/16 ter sido cedido ao Kayserispor (Turquia), o médio-ofensivo brasileiro, de 22 anos, tinha em carteira alguns convites para continuar a desenvolver-se no futebol europeu, mas, numa decisão pessoal, preferiu dar primazia a um regresso ao país de origem, aceitando a oferta do América Mineiro. A verdade é que a experiência desportiva no Brasil revelou-se um fiasco - alinhou apenas em cinco partidas e só numa ocasião foi lançado de início, num total de 90 minutos de utilização.

Regresso ao Brasil foi passo atrás

No último verão, Diego Lopes (na foto) era um jogador satisfeito com os totais de uma temporada na liga turca em representação do Kayserispor, por empréstimo do Benfica: 1489 minutos de utilização e presença em 22 jogos na principal prova, tendo iniciado 18 deles como titular. Porém, para pensar em voltar à Luz e vestir a camisola da águia, teria de fazer mais. Durante o defeso, teve por onde escolher, mas o desafio seguinte (América Mineiro) correu mal e traduziu-se num passo atrás. Hoje, o brasileiro arrepende-se de não ter optado por ir para o Standard de Liège.