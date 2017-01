Danilo tem saída para França ou Espanha

A utilização do médio no Benfica é modesta e os seus representantes já procuram soluções no mercado.

Confirmado a 28 de julho como membro do plantel do Benfica para a época 2016/17, por empréstimo do Braga - tem dez por cento do passe, pertencendo os outros 90% à Gestifute de Jorge Mendes -, Danilo foi incluído no naipe de opções a gerir e a considerar pelo treinador Rui Vitória para a posição 8. Cinco meses depois, o médio brasileiro apresenta números de utilização e rendimento muito modestos - 200 minutos de competição distribuídos por I Liga (36) e Taça de Portugal (164) -, bastante aquém das expectativas criadas pelo atleta, cujos representantes, com a reabertura da janela de transferências, já buscam soluções no mercado. Segundo O JOGO apurou, é nas ligas espanhola e francesa que se vislumbram as melhores hipóteses de colocação temporária.

Todavia, mesmo libertando o jogador neste mês, os encarnados, ao abrigo do acordo celebrado no verão com o Braga, ficarão, sabe O JOGO, com margem temporal suficiente no fim da época (uma semana) para tomar uma decisão sobre a opção de compra dos direitos económicos de Danilo, tendo para isso de desembolsar 15 milhões de euros, conforme estipulado no contrato de empréstimo.

Depois de uma temporada com saldo positivo no Valência - onde nos primeiros meses foi trabalhado e comandado por Nuno Espírito Santo, agora no FC Porto -, Danilo, de 20 anos, teve a possibilidade de ganhar experiência ao mais alto nível, com presenças em jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa incluídas.