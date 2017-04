Cervi titular em Alvalade, Jonas na bancada

Rui Vitória fez apenas uma alteração em relação ao jogo com o Marítimo

A entrada de Cervi para o lugar de Jonas no onze inicial do Benfica é a grande novidade promovida por Rui Vitória para o dérbi diante do Sporting. O treinador do Benfica não vai poder contar com o avançado brasileiro, que não estará presente sequer no banco de suplentes.

Franco Cervi já não era titular em jogos do campeonato desde a deslocação do Benfica ao terreno do V. Setúbal, encontro que se disputou no dia 30 de janeiro e que terminou com triunfo da equipa sadina por um golo sem resposta.

Recorde-se que Benfica e Sporting defrontam-se hoje, pelas 20h30, no Estádio de Alvaldade, num jogo que será dirigido por Artur Soares Dias.

Onze do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi e Rafa, Mitroglou.