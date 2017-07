Benfica: Alfa Semedo partilhado no Moreirense

O médio-defensivo, que atuou em 2016/17 no Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, por empréstimo das águias, impressionou os responsáveis do clube minhoto

Alfa Semedo assinou por quatro temporadas com o Moreirense, numa transferência na qual, segundo apurou O JOGO, Benfica e cónegos definiram a partilha do passe do médio. O clube da Luz fica com 50 por cento dos direitos económicos do atleta, a exemplo do que já tinha sucedido com Pedro Rebocho, que na última temporada assinou pelo Moreirense precisamente nos mesmos moldes (metade do passe para cada clube), assegurando a possibilidade de fazer um encaixe financeiro em caso de valorização do atleta de 19 anos.

O médio-defensivo, que atuou em 2016/17 no Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, por empréstimo das águias, impressionou os responsáveis do clube minhoto com os 34 jogos disputados e quatro golos marcados, tendo estes decidido avançar assim para a contratação do futebolista, que chegou em 2013/14 ao Benfica, cumprindo duas épocas nos juniores.