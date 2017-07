Os pormenores da proposta do Barcelona por Nélson Semedo

Luís Filipe Vieira está reunido com emissários dos catalães para acertar a venda do lateral-direito

Nélson Semedo pode estar a poucas horas de se tornar jogador do Barcelona. Luís Filipe Vieira tem estado reunido durante esta tarde com responsáveis do clube catalão para alcançar um princípio de acordo que conduza à transferência do lateral-direito das águias e, segundo O JOGO apurou, em cima da mesa está uma oferta de 30 milhões de euros, que inclui ainda um bónus de cinco milhões a encaixar se o jogador cumprir determinadas metas. As negociações decorrem e, de acordo com as últimas informações, poderão ser encerradas até ao final do dia.

Em Lisboa estarão, segundo noticiou a imprensa espanhola, Robert Férnandez e Javier Bordas, secretário-técnico e diretor-desportivo do Barcelona, mas o nosso jornal apurou que a delegação catalã inclui ainda Raul Sanllehí, diretor para a área desportiva do clube e que é o dirigente habitualmente encarregue de finalizar os contratos com os reforços contratados pelo colosso espanhol.

O Barcelona decidiu atacar a contratação do lateral-direito das águias depois de falhar o alvo prioritário, Héctor Bellerin, do Arsenal, um cenário que o nosso jornal já havia avançado. E avançaram agora decididos a fechar rapidamente este dossiê, de modo a que o internacional português possa integrar a digressão que o Barcelona vai fazer na próxima semana aos Estados Unidos. As negociações ainda estarão em curso, até porque Luís Filipe Vieira sempre colocou bem alta a fasquia para a venda do camisola 50 das águias, coincidindo este número de dorsal aos milhões pretendidos pelo presidente do Benfica. No entanto, e dada a inexistência de ofertas próximas a este valor, admite baixar as suas pretensões, sem deixar de tentar inflacionar a proposta atual dos catalães.