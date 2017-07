Ascacíbar negociado pelo Benfica em Lisboa

Ataque ao jogador argentino de 20 anos já começou com a apresentação de uma proposta de nove milhões de euros, patrocinada por um grupo de empresários liderado por Jorge Mendes

Santiago Ascacíbar, de apenas 20 anos, está encaminhado para ser mais um jovem talento do futebol argentino a rumar ao futebol europeu, com o Benfica a apresentar-se como o destino mais provável do médio-defensivo, cujo futuro já está a ser discutido em Lisboa. Um dos seus empresários, e ao mesmo tempo intermediário do Estudiantes, chegou à capital portuguesa no final da última semana para negociar os termos de um eventual entendimento com os encarnados.

A confirmação foi dada a O JOGO por um vice-presidente do Estudiantes, Pascual Caiella, que não fecha a porta à transferência do internacional sub-20 argentino, que já usou a braçadeira de capitão da sua seleção e também do próprio clube. "Um representante do jogador viajou há três dias para Portugal com o objetivo de negociar com o Benfica. Vamos ver quais são os contornos da oferta para depois tomarmos uma decisão", afirmou o dirigente.