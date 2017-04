"Arango tem um grande futuro pela frente"

Treinador do Millonarios confia que o avançado vai ter "futuro na Europa" porque é "potente, hábil e veloz"

Cristian Arango, 22 anos, avançado e reforço do Benfica para a próxima época. Embora o presidente do Millonarios se limite a referir que a negociação está em curso, esta está finalizada entre o Benfica e o emblema colombiano - como O JOGO noticiou em exclusivo a 26 de março -, com o qual as águias estabeleceram uma parceria, que viabilizará a vinda do jovem dianteiro para a Luz na próxima época, trazendo na bagagem um certificado de qualidade assinado pelo seu treinador, Miguel Ángel Russo.

Ao nosso jornal, o técnico do Millonarios traça a radiografia do jogador que foi contratado no início da época ao Envigado, já com o plano definido de dar o salto para a Luz. E, para Russo, no avião rumo a Lisboa irá seguir "um jovem com muito talento e muitas qualidades técnicas". "É potente, habilidoso e veloz", descreve.

Mais em específico, Miguel Ángel Russo explica que o futebolista que "não é um nove de área, é um nove que entra e sai, que remata muito bem e chega ao golo tanto com a bola dominada como em velocidade". "Só precisa de tempo para se adaptar a um clube grande, mas é um avançado muito potente, com um grande futuro pela frente", refere ainda.

A confiança de Russo decorre das qualidades do jogador, mas também do histórico de quem o contrata. "Não tenho dúvidas de que terá futuro na Europa. Até porque, conheço a política desportiva do Benfica com os jogadores jovens porque já contratou jogadores que orientei, como Gaitán e Cervi, jovens que se adaptaram rapidamente ao clube", sublinha antes de explicar que Arango não tem sido muitas vezes titular no Millonarios "por estar a adaptar-se". "Não tenho dúvidas de que quando o puser a titular, não sairá mais. Estou a dar-lhe o tempo que precisa", prognostica.