Arango a O JOGO: "O meu estilo é parecido com o de Aguero"

Comparando o seu futebol ao do internacional argentino que representa o Manchester City, o colombiano, de 21 anos, diz-se um avançado potente e com boa finalização. O futuro passa pela Luz

Oficializado como reforço do Millonarios para os próximos três anos por 1,24 milhões de euros, Cristian Arango está já, contudo, com um pé no Benfica. O clube da Luz tratou de toda a negociação, permitindo, fruto da parceria recentemente assinada, que o emblema colombiano assegurasse numa primeira fase a contratação do futebolista, mantendo-o agora sob observação e pronto a chamá-lo... já no verão. Enquanto espera pela mudança para Portugal, e prometendo dar tudo para concretizar essa ambição, Arango apresenta-se, em entrevista a O JOGO, deixando um forte cartão de visita. "Olhando para os avançados no panorama internacional, aqueles que jogam como eu gosto de jogar... Comparo-me muito com Kun Aguero [internacional argentino do Manchester City], acho que temos uma forma de jogar muito parecida. Outro avançado de quem gosto é Luís Suárez [Barcelona]", atira, confessando o "objetivo de um dia ter uma projeção internacional" como a dupla a quem se compara. "O grande sonho é dar o salto e triunfar na Europa", frisa, descrevendo as suas qualidades: "Considero-me um avançado potente, com bom drible, boa velocidade, boa impulsão, bom jogo de cabeça. Faço assistências e tenho golo, boa finalização."

Indicado pelas águias ao Millonarios, o ex-Envigado assume que "saber do interesse do Benfica, um dos grandes clubes da Europa, o melhor de Portugal, foi uma grande honra". E sobre se o convénio entre os clubes lhe abre as portas para a Luz, sublinha: "Tenho muitas ambições e sonhos, mas primeiro que tudo tenho de fazer muito bem no Millonarios para justificar e poder dar um salto para um emblema grande como o Benfica."

"Sou um avançado potente, com bom drible, boa velocidade, boa impulsão, bom jogo de cabeça. Faço assistências e tenho golo"

"É em nome desse desejo, desse propósito de vida que trabalho, sempre com o intuito de melhorar como pessoa e como futebolista, tendo o cuidado de procurar dar sempre o melhor. Estou muito feliz por esta oportunidade, espero aproveitá-la muito bem. Agora é seguir trabalhando", diz.

Segundo revelou Ramiro Ruíz, presidente do Envigado, o interesse encarnado concretizou-se há três meses. Informado dessa situação, o jogador ficou surpreendido, procurando manter-se focado no antigo clube. "Quando comecei a ouvir falar na hipótese Benfica foi uma surpresa bonita. Ainda eram só conversas, não havia nada de concreto. Estava tranquilo, trabalhando no Envigado, muito centrado nas coisas que tinha de fazer", revela, esclarecendo que tudo mudou recentemente e que pode ter viagem marcada para Lisboa dentro de seis meses: "Há muito pouco tempo deram-me a notícia de que iria para o Millonarios, que tem um convénio com o Benfica. Ficaria ali até o Benfica entender que estou pronto para ir. A perspetiva que existe é de que eu posso ir num curto prazo."

Já de olho na passagem para o campeão nacional português, Arango admite por isso ser "natural que agora esteja mais atento ao que se vai passando no Benfica, aos seus jogos e resultados". Porém, faz questão de sublinhar: "Repito, sigo com os pés bem assentes na terra e vou dar o melhor de mim para me entregar primeiro ao Millonarios." "Estou aqui com grande motivação, focado nos objetivos do clube e sempre imbuído da ideia de dar tudo de mim", enfatiza.