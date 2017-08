Anderlecht aceita negociar Svilar com o Benfica

Emblema de Bruxelas, segundo a Imprensa local, dá sinais de disponibilidade para vender a sua pérola por "poucos milhões", mas não deixará de exigir significativa percentagem sobre futura transação

Pretendido pelo Benfica para rivalizar com Júlio César pelo papel de titular na baliza, Mile Svilar, do Anderlecht, acaba de dar um passo que poderá ser determinante para o eventual ingresso na Luz: insatisfeito por ser terceira escolha do treinador e vendo bloqueada a possibilidade de discutir o posto principal nesta temporada, o jovem guardião faz força pela mudança ao solicitar a transferência junto dos dirigentes do campeão da Bélgica. O próprio clube, segundo noticiou ontem o jornal "Het Nieuwsblad", em face do pedido recebido e também da indisfarçável falta de vontade do atleta de prolongar o vínculo contratual, já está recetivo ao cenário de abrir mão da pérola - completa 18 anos a 27 de agosto -, mostrando disponibilidade para conceber um acordo de venda que lhe garanta direitos numa futura transação.

O Anderlecht, de acordo com a referida fonte, aceitará transferir Svilar por "poucos milhões de euros", desde que reserve para si a hipótese de arrecadar uma importante mais-valia futura sobre o guardião, isto é, sempre num contexto negocial com contornos aproximados daquele que, no verão de 2015, catapultou Ederson do Rio Ave para o Benfica e que, na circunstância, permitiu aos vila-condenses rachar direitos com os lisboetas.

Catalogado como uma das grandes promessas mundiais das balizas, Svilar já foi relacionado com colossos como Chelsea ou Real Madrid, sendo acompanhado pelas águias desde os 14 anos. A 17 de julho, lembre-se, O JOGO informou que o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, deu ordem para que a estrutura gestora do futebol desenvolvesse os contactos necessários no sentido de assegurar a aquisição.

