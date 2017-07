Tribunal arbitral determina que SAD do Belenenses e clube nada devem um ao outro

A sociedade anónima, liderada por Rui Pedro Soares, considerava-se credora de 338 mil euros, enquanto o clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, afirmava que a SAD devia 521 mil euros.

O Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa determinou que a SAD do Belenenses e o clube não são credores nem devedores um do outro, anunciou esta quinta-feira a sociedade anónima dos azuis em comunicado.

"O tribunal arbitral, formado por três insignes jurisconsultos, decidiu por unanimidade que o saldo das contas entre Belenenses SAD e o Clube de Futebol 'Os Belenenses' é zero. Apurados todos os créditos e débitos recíprocos entre as duas entidades que formam o Belenenses, o Tribunal decidiu que, em 31 de dezembro de 2016, nenhuma delas devia qualquer valor à outra", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a SAD do Belenenses, e tendo em conta as divergências entre as duas entidades, tinha sido constituído um Tribunal Arbitral, no âmbito do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria, para determinar quem é a parte devedora e o valor da dívida.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

A sociedade anónima, liderada por Rui Pedro Soares, considerava-se credora de 338 mil euros, respeitantes a uma dívida do Totonegócio que a SAD assumiu perante a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enquanto o clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, afirmava que a SAD devia 521 mil euros.

No mesmo comunicado, o conselho de administração da SAD do Belenenses "manifesta a esperança de que esta sentença arbitral permita reconstruir a relação" entre as duas entidades "sobre alicerces de respeito recíproco".

Por outro lado, a SAD dos azuis "reafirma a sua total determinação em ser rigorosa e verdadeira nas contas que apresenta aos seus acionistas e a todos os adeptos do Belenenses" e reforça o objetivo de resolver, "até fevereiro de 2020, a gravíssima situação financeira e económica em que a Belenenses SAD se encontrava no ano de 2012".